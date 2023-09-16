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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Усе у вогні: у Санкт-Петербурзі вночі горів торговий центр

пожежа в Санкт-Петербурзі

Пізно вночі 15 вересня в Санкт-Петербурзі загорілася будівля торгового центру – вигоріло все.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа сталася у Фрунзенському районі – на перехресті вулиці Бухарестської та проспекту Слави. У торговому центрі також розташований ресторан.

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Станом на 02:00 16 вересня площа пожежі становила 1000 кв. м.

Інформації про постраждалих не надходило, але повідомляють, що частина відвідувачів самі вийшли, інших встигли евакуювати.

О 02:00 пожежу локалізували, а після 03:00 – ліквідували.

Фото: скриншот із відео

Пожежа, Санкт-Петербург
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Усе у вогні: у Санкт-Петербурзі вночі горів торговий центр

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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