Усе у вогні: у Санкт-Петербурзі вночі горів торговий центр
Пізно вночі 15 вересня в Санкт-Петербурзі загорілася будівля торгового центру – вигоріло все.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа сталася у Фрунзенському районі – на перехресті вулиці Бухарестської та проспекту Слави. У торговому центрі також розташований ресторан.
Станом на 02:00 16 вересня площа пожежі становила 1000 кв. м.
Інформації про постраждалих не надходило, але повідомляють, що частина відвідувачів самі вийшли, інших встигли евакуювати.
О 02:00 пожежу локалізували, а після 03:00 – ліквідували.
Фото: скриншот із відео
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