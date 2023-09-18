Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на Мальті протягом 16-17 вересня. Серед обговорюваних тем – повномасштабна війна Росії проти України.
За повідомленням Білого дому, сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин між США та Китаєм, питання глобальної та регіональної безпеки, війну РФ в Україні.
Водночас Сполучені Штати Америки відзначили важливість миру та стабільності через Тайванську протоку, зазначають у Білому домі.
Обидва лідери домовилися підтримувати стратегічний канал зв’язку, додаткову взаємодію на високому рівні, консультації у ключових сферах між США та Китаєм протягом наступних місяців.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко