Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на Мальті протягом 16-17 вересня. Серед обговорюваних тем – повномасштабна війна Росії проти України.

За повідомленням Білого дому, сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин між США та Китаєм, питання глобальної та регіональної безпеки, війну РФ в Україні.

Водночас Сполучені Штати Америки відзначили важливість миру та стабільності через Тайванську протоку, зазначають у Білому домі.

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Обидва лідери домовилися підтримувати стратегічний канал зв’язку, додаткову взаємодію на високому рівні, консультації у ключових сферах між США та Китаєм протягом наступних місяців.

Джерело : White House

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