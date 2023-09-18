Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
В Україні стався землетрус
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю

Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю
Фото: Офіс президента

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на Мальті протягом 16-17 вересня. Серед обговорюваних тем – повномасштабна війна Росії проти України.

За повідомленням Білого дому, сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин між США та Китаєм, питання глобальної та регіональної безпеки, війну РФ в Україні.

Водночас Сполучені Штати Америки відзначили важливість миру та стабільності через Тайванську протоку, зазначають у Білому домі.

Зараз дивляться

Обидва лідери домовилися підтримувати стратегічний канал зв’язку, додаткову взаємодію на високому рівні, консультації у ключових сферах між США та Китаєм протягом наступних місяців.

Читайте також
Зустріч Путіна і Кіма: що зміниться на фронті в Україні та до чого тут Китай
Путін кім чен Ин

Джерело: White House
Війна в Україні, Китай, США-Китай, США-Україна, Тайвань
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Жителі Токмаку і району повідомляють про потужний вибух – Федоров
Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю
Загроза атаки БПЛА: на Миколаївщині пролунали вибухи
Вибух
Перші два судна пройшли тимчасовим коридором до порту Чорноморськ
торгове судно
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Зеленський може виступити у Конгресі США під час обговорення допомоги Україні
Володимир Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)
Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)
Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
Обговорили війну РФ в Україні: Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь