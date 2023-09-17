Президент Фінляндії назвав “величезним” ризик застосування ядерної зброї

Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що війна РФ проти України триватиме довго. Ба більше, за його словами, існує високий ризик застосування ядерної зброї.

Про це Нійністе заявив в інтерв’ю The New York Times.

– Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, у гіршу сторону. Це ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний, – сказав він.

Президент закликав критиків, які не мають політичної відповідальності, зрозуміти коливання західних лідерів щодо прискорення війни, зокрема, постачання Україні сучасних ракет великої дальності і безпілотників.

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– Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. У Фінляндії ми також чуємо, що Америка повинна зробити те чи інше. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, це буде світова війна, і ядерний ризик стає явно більшим, – додав Нійністе.

Президент Фінляндії також зазначив, що після завершення війни РФ залишиться, і потрібно буде шукати способи взаємодії з нею.

– У тому, щоб переконатися, що Росія не повернеться до війни після встановлення миру в Україні, є великий європейський інтерес, – наголосив він.

За словами Нійністе, мається на увазі “не якась велика дружба, а здатність терпіти, навіть трохи розуміти одне одного”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією.

Джерело : NYT

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