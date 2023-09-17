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Президент Фінляндії назвав “величезним” ризик застосування ядерної зброї

Саулі Нііністьо
Фото: Depositphotos

Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що війна РФ проти України триватиме довго. Ба більше, за його словами, існує високий ризик застосування ядерної зброї.

Про це Нійністе заявив в інтерв’ю The New York Times.

– Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, у гіршу сторону. Це ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний, – сказав він.

Президент закликав критиків, які не мають політичної відповідальності, зрозуміти коливання західних лідерів щодо прискорення війни, зокрема, постачання Україні сучасних ракет великої дальності і безпілотників.

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– Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. У Фінляндії ми також чуємо, що Америка повинна зробити те чи інше. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, це буде світова війна, і ядерний ризик стає явно більшим, – додав Нійністе.

Президент Фінляндії також зазначив, що після завершення війни РФ залишиться, і потрібно буде шукати способи взаємодії з нею.

– У тому, щоб переконатися, що Росія не повернеться до війни після встановлення миру в Україні, є великий європейський інтерес, – наголосив він.

За словами Нійністе, мається на увазі “не якась велика дружба, а здатність терпіти, навіть трохи розуміти одне одного”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією.

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війна

Джерело: NYT
Війна в Україні, Росія, Фінляндія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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