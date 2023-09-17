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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Балтійському морі пройдуть навчання ВМС США та Данії з використанням ракетної установки SM-6

військово-морський флот США
Фото: Getty Images

18 вересня на острові Борнхольм у Балтійському морі розпочнуться спільні навчання військово-морських сил США в Європі та Збройних сил Данії із захисту конвоїв з використанням сучасної ракетної установки SM-6.

Про це повідомляють на сайті 6-го флоту США.

– Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника щодо забезпечення регіональної стабільності, – зазначається у повідомленні. 

У 6-му флоті США також розповіли, що ракетна система SM-6 може перехоплювати загрози з повітря, включно з балістичними ракетами на кінцевій фазі польоту. 

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Водночас конструкція ракети забезпечує високоточне ураження як стаціонарних наземних, так і рухомих морських цілей противника.

Нагадаємо, наступного року НАТО проведе найбільші спільні навчання з часів холодної війни.

Військові відпрацьовуватимуть відбиття російської агресії проти одного з членів Північноатлантичного союзу.

За словами представників НАТО, у навчаннях візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тис. військовослужбовців.

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США флот

Військові навчання, Данія, Море, Морський флот, США, флот США
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