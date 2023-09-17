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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Бразилії розбився літак, екіпаж та всі пасажири загинули

У Бразилії розбився літак, екіпаж та всі пасажири загинули

Увечері 16 вересня у Бразилії розбився літак з туристами. Всі 14 людей, які перебували на борту, загинули.

Про це повідомляє CNN.

Аварія сталась в брзильському муніциплітеті Барселус, штат Амазонас.

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На борту літака перебували 12 туристів, а також пілот і другий пілот. За повідомленням Цивільної оборони Бразилії, ніхто не вижив.

– Пасажири прямували до місця, щоб зайнятися любительською риболовлею, і катастрофа сталася через погану погоду. Під час приземлення йшов сильний дощ, – йдеться у повідомленні.

Офіційні особи не надали подробиць про національність загиблих людей.

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Фото: скриншот з відео

Джерело: CNN
Авіакатастрофи, Бразилія, Літаки
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