У Бразилії розбився літак, екіпаж та всі пасажири загинули
Увечері 16 вересня у Бразилії розбився літак з туристами. Всі 14 людей, які перебували на борту, загинули.
Про це повідомляє CNN.
Аварія сталась в брзильському муніциплітеті Барселус, штат Амазонас.
На борту літака перебували 12 туристів, а також пілот і другий пілот. За повідомленням Цивільної оборони Бразилії, ніхто не вижив.
– Пасажири прямували до місця, щоб зайнятися любительською риболовлею, і катастрофа сталася через погану погоду. Під час приземлення йшов сильний дощ, – йдеться у повідомленні.
Офіційні особи не надали подробиць про національність загиблих людей.
Warning Disturbing Visuals
Devastating plane crash in Brazil’s Amazon claims 12 passengers and 2 crew members
Source: X #Brazil #planecrash #Amazon #BreakingNews pic.twitter.com/ipKzWVyF7X
— Mid Day (@mid_day) September 17, 2023
Фото: скриншот з відео
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