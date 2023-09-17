У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо
Російські Telegram-канали повідомляють, що Збройні сили України нібито атакували стратегічний аеродром Шайковка в Калузькій області.
Український дрон-камікадзе буцімто перехопили й знищили вертольоти Мі-28.
– ЗСУ атакували стратегічний аеродром Шайковка в Калузькій області. Безуспішно – за нашою інформацією, український дрон-камікадзе перехопили й знищили вертольоти Мі-28, – пишуть у пабліках.
Нагадаємо, 23 серпня губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомляв про атаку безпілотників і збиття дронів поблизу села Шайковка, що неподалік військового аеродрому.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко