Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
В Україні стався землетрус
Терміново
Загроза атаки дронами: у Дніпрі прогриміли вибухи
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо

російський аеродром, літаки РФ
Фото: Depositphotos

Російські Telegram-канали повідомляють, що Збройні сили України нібито атакували стратегічний аеродром Шайковка в Калузькій області.

Український дрон-камікадзе буцімто перехопили й знищили вертольоти Мі-28.

– ЗСУ атакували стратегічний аеродром Шайковка в Калузькій області. Безуспішно – за нашою інформацією, український дрон-камікадзе перехопили й знищили вертольоти Мі-28, – пишуть у пабліках.

Нагадаємо, 23 серпня губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомляв про атаку безпілотників і збиття дронів поблизу села Шайковка, що неподалік військового аеродрому.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
У Феодосії у районі нафтобази пролунали вибухи
У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ розосереджує кораблі й ховає їх ближче до Новоросійська – Братчук
ЧФ РФ
Канада виділяє €23 млн у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України
У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо
У Кліщіївці тривають штурмові бої, військові закликали дочекатися інформації від Генштабу
зсу військові
Президент Фінляндії назвав “величезним” ризик застосування ядерної зброї
Саулі Нііністьо
У Феодосії у районі нафтобази пролунали вибухи
У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (17.09.2023)
У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (17.09.2023)
У РФ заявляють про атаку на аеропорт Шайковка в Калузькій області: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь