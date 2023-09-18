Китайський аеростат, збитий у США, не збирав розвідданих – Міллі

Китайський аеростат, який збили у повітряному просторі США в лютому 2023 року, мав спеціальні датчики для збирання розвідувальних відомостей. Проте вони так і не були активованими під час польоту.

Про це заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у коментарі іноземним журналістам.

За його словами, у розвідці США дійшли до висновків, що китайський аеростат не передавав таємні відомості, попри те, що він призначений для шпигунства і мав відповідне обладнання для збирання розвідувальних даних.

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– Я сказав би, що це була шпигунська куля, яка, як ми знаємо з високим ступенем впевненості, не отримувала ніяких розвідувальних даних і не передавала назад до Китаю, – стверджує американський генерал.

Представники військово-морського флоту США підняли уламки аеростата з дна Атлантичного океану. Згодом технічні фахівці з’ясували, що датчики пристрою не були жодного разу активовані під час перебування над континентальною частиною США.

Джерело : CBS News

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