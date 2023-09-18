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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Масштаби зросли удвічі за рік: уряд РФ замовив 230 тис. посвідок для сімей загиблих

трупи російських окупантів у мішках
Фото: Getty Images

Російське Міністерство праці та соцрозвитку замовило 230 тис. посвідчень для членів сімей загиблих на війні.

Про це повідомило російське видання Верстка, з посиланням на відповідний тендер на порталі держзакупівель в РФ.

Зазначається, що Мінпраці РФ замовило 757 305 посвідчень “ветерана бойових дій” і 230 тис. посвідчень для “членів сім’ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника “Великої вітчизняної війни” та ветерана бойових дій”. Вартість цих робіт оцінюється в 79 млн рублів.

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У тендері йдеться, що 600 тис. надрукованих посвідчень учасників бойових дій розподілять у Міноборони, решту в Мінсоцзахисту, МВС, Росгвардію та у Мінбуд.

Щодо посвідок для членів сім’ї загиблих, то 200 тис. розподілять між Міноборони та Мінсоцзахисту РФ.

Видання Верстка зазначає, що у 2022 році масштаби друку посвідчень були в рази меншими. До прикладу, влітку минулого року Мінпраці замовляв друк 82 840 бланків посвідчень ветеранів бойових дій та 5 777 посвідчень для членів сім’ї загиблого. Сума цього контракту була 9,8 млн рублів.

За час повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України, Мінпраці країни-агресора замовило загалом 936 052 посвідчень для “ветеранів бойових дій”.

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Джерело: Верстка

Армія Росії, війна, Війна в Україні, Росія
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