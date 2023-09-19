Латвія закриває один із двох прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю – причина

Латвія ухвалила рішення закрити один з двох прикордонних переходів з Білоруссю в межах заходів зі стримування нелегальної міграції. Пункт перетину Сілене тимчасово припиняє роботу.

Проте інший пункт залишиться відкритим для вантажного транспорту та невідкладних гуманітарних перевезень, повідомляє LSM.

Начальник прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс заявив, що ситуація є надзвичайно напруженою та, можливо, найскладнішою за останні три роки.

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Зростання напруженості на кордоні Латвії та Білорусі, яка є стратегічним союзником Росії, спостерігалося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

У вересні 2023-го прикордонники Латвії запобігли 1 773 випадкам незаконного перетинання кордону. Ситуація загострилася на початку цього року після переїзду бойовиків ПВК Вагнера з Росії до Білорусі.

Проте після смерті ватажка вагнерівців Євгена Пригожина, президент Литви Гітанас Науседа відзначив, що необхідність закриття кордону з Білоруссю стала менш актуальною, оскільки загроза вторгнення найманців Вагнера зменшилася.

Країни Балтії запровадили заборону на в’їзд авто з російськими номерами

У Латвії такі обмеження почали діяти з 12 вересня з 18:00 за місцевим часом. Ті, хто в’їжджає на таких авто, мають повернутися до РФ чи Білорусі, а в разі відмови транспортний засіб можуть конфіскувати.

В уряді Литви також оголосили про заборону 12 вересня. Виняток зроблено для транспортних засобів, які прямують транзитом до Калінінграда. У водіїв, які порушать заборону, можуть конфісковувати автомобілі.

Із 13 вересня заборону запровадили і на кордонах Естонії. А з опівночі 16 вересня до країн Балтії долучилася Фінляндія.

Джерело: LSM

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