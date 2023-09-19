МЗС Південної Кореї викликало посла РФ через поглиблення зв’язків Москви та Пхеньяна

МЗС Південної Кореї викликало російського посла Андрія Кулика, щоб висунути скаргу через обговорення Москвою угод про постачання зброї та військову співпрацю з Північною Кореєю.

Про це повідомляє корейське новинне агенство Yonhap із посиланням на заяву відомства Республіки Корея.

Заступник глави МЗС Кореї Чан Хо Джин під час розмови з Куликом закликав Москву дотримуватися резолюцій Ради безпеки ООН і “негайно” припинити спроби налагодити військові зв’язки з КНДР.

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Чан наголосив, що Росія повинна діяти “відповідально” як постійний член Радбезу ООН. За словами представника МЗС Кореї, дії, які загрожуватимуть безпеці Сеула, матимуть негативний вплив на відносини Росії та Республіки Корея.

Російського посла викликали після того, як минулого тижня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і відвідав низку ключових військових об’єктів.

До Росії Кім прибув бронепоїздом 12 вересня, наступного дня провів зустріч із Путіним в Амурській області РФ на космодромі Східний. Він висловив упевненість, що Росія переможе у “священній боротьбі”. Пізніше північнокорейський диктатор відвідав авіаційний завод у місті Комсомольськ-на-Амурі на Далекому Сході РФ.

На зустріч двох диктаторів відреагував 17 вересня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, заявивши, що потенційна військова співпраця між Пхеньяном та Москвою є незаконною. За його словами, якщо співпраця РФ та КНДР підтвердиться, то світова спільнота об’єднається сильніше.

Також він сказав, якщо Пхеньян вирішить завдати ядерного удару, то це стане кінцем режиму КНДР.

Джерело : Yonhap

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