ППО рятує життя. Україна потребує більше систем для захисту – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін закликав учасників Контактної групи з питань оборони України докладати зусиль для зміцнення її протиповітряної оборони.
– ППО рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати зміцнювати наземну протиповітряну оборону України. І ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними їй системами ППО, – заявив він, відкриваючи засідання Рамштайну-15 у Німеччині.
За його словами, Україна вже отримала боєприпаси, необхідні для продовження боротьби, зокрема й 155-міліметрові.
Окремо подякував учасникам танкової та авіаційної коаліцій, включно з Данією, Естонією, Німеччиною, Люксембургом, Нідерландами та Польщею.
– Вони займаються конкретними завданнями, такими як танки Leopard, навчання F-16 і IT. А новини про їхню роботу ми почуємо сьогодні пізніше. І я з гордістю повідомляю, що США доповнюють коаліцію із навчання на F-16, – наголосив він.
Водночас раніше військовий експерт Михайло Жирохов заявляв, що на Рамштайн-15 західні партнери обговорять підсилення протиповітряної оборони у вигляді додаткових ракет, а не надання додаткових комплексів ППО.
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