США не довіряють заявам КНДР та РФ про відсутність домовленостей щодо постачання зброї – Кірбі

США з недовірою ставляться до заяв РФ та КНДР про відсутність договору щодо постачання зброї між країнами.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Ми бачили коментарі після зустрічі Кім Чен Ина, коментарі Кремля про те, що угоду не була оголошено. Ми сприйматимемо це з недовірою і спостерігатимемо, – сказав він.

Кірбі наголосив, що будь-яка подібна угода буде порушенням резолюцій РБ ООН.

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За його словами, США продовжать говорити з країнами-партнерами в ООН про те, як притягнути Москву та Пхеньян до відповідальності, якщо вони будуть просуватися у напрямку продажу зброї.

Раніше американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

13 вересня глава Північної Кореї Кім Чен Ин провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі Східний в Амурській області. Західні ЗМІ повідомляли, що диктатори можуть домовитися про передання РФ озброєння.

Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Росія отримує боєприпаси від КНДР вже півтора місяця, серед яких, зокрема, снаряди для гармат і РСЗВ Град.

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