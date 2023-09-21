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Валерій Савицький, редактор стрічки

Блінкен похвалив Україну за боротьбу з корупцією й освоєння фіндопомоги США

Ентоні Блінкен
Фото: Офіс президента

Україна демонструє нетерпимість до корупції, а Сполучені Штати контролюють витрачені кошти. Це має додатково гарантувати американським платникам податків, що їхня допомога витрачається з користю.

Про це в інтерв’ю CBS Mornings заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Сам факт того, що президент Зеленський вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, свідчить, що українці сприймають це надзвичайно серйозно. І вони знають, що США та десятки інших країн, які підтримують Україну, хочуть бути впевнені, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується належним чином, – зауважив глава американської дипломатії.

Блінкен наголосив, що в Україні та інших країнах працюють команди американських фахівців, які стежать за тим, щоб кошти витрачалися за призначенням.

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– Я спілкувався з членами Конгресу, які побували в Україні, вони бачили наші зусилля на підтвердження того, що ці кошти добре обліковуються. Конгресмени повернулися під великим враженням від цього контролю, цих заходів, і сказали нам, що раніше не бачили нічого настільки ж ефективного в інших країнах, які стали жертвами агресії, – сказав держсекретар США.

Окремо він також прокоментував нещодавнє звільнення керівництва Міноборони України.

– Чи були всі ці люди звільнені через корупцію – відкрите питання. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Однак для нас, для мене, той факт, що Зеленський вживає рішучих дій скрізь, де він помічає щось (зловживання, – Ред.), є доказом, що вони (влада України, – Ред.) сприймають це серйозно. Вони хочуть бути впевнені, що ми знаємо про розумне використання коштів, – зазначив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен також заявив, що західні партнери розглядають усі запити Києва про військову допомогу, зокрема щодо далекобійного озброєння.

Крім того, Блінкен і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявили про намір обговорити посилення протиповітряної оборони України.

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Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен, Зеленський, Корупція, США
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