Молдова розглядає можливість вступу у ЄС без Придністровʼя – МЗС
Молдова розглядає варіант вступу країни до Євросоюзу без території лівобережжя Дністра, так званого Придністровʼя, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання цього конфлікту.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Молдови пише NewsMaker.
У Молдовському МЗС зазначили, що лівобережжя Дністра є складовою частиною Молдови, й у Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту, аби вступити в Європейський Союз як реінтегрована країна.
– Іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, що перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, про що раніше сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, з подальшим вирішенням конфлікту, – розповіли у відомстві.
Нагадаємо, міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova , 56-річного росіянина Віталія Денісова.
Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни. Денісову також заборонено в’їзд до Молдови на 10 років.
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко