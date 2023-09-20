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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Молдова розглядає можливість вступу у ЄС без Придністровʼя – МЗС

Молдова
Фото: Depositphotos

Молдова розглядає варіант вступу країни до Євросоюзу без території лівобережжя Дністра, так званого Придністровʼя, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання цього конфлікту.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Молдови пише NewsMaker.

У Молдовському МЗС зазначили, що лівобережжя Дністра є складовою частиною Молдови, й у Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту, аби вступити в Європейський Союз як реінтегрована країна.

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– Іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, що перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, про що раніше сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, з подальшим вирішенням конфлікту, – розповіли у відомстві.

Нагадаємо, міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova , 56-річного росіянина Віталія Денісова.

Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни. Денісову також заборонено в’їзд до Молдови на 10 років.

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Європейський Союз, ЄС, Молдова, Придністров'я
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