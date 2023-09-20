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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Сочі – масштабна пожежа: горить резервуар із дизельним пальним

Пожежа в Сочі 20 вересня 2023

Орієнтовно о 05:15 20 вересня в Сочі спалахнула масштабна пожежа.

Над містом неподалік аеропорту в Адлері здійнявся величезний стовп диму.

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Перед тим, як сталося займання, місцеві чули вибух.

За словами губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва, в Адлерському районі Сочі горить резервуар із дизельним пальним.

Вогонь охопив 96 кв. м.

Постраждалих, як традиційно в таких випадках зазначають у Росії, немає.

Пожежу приборкують понад 60 рятувальників за допомогою 15 одиниць техніки.

Загрози розповсюдження вогню, переконує Веніамін Кондратьєв, немає.

Причини того, що сталося, з’ясовуються.

Фото: Mash

Пожежа, Росія, РФ, Сочі
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