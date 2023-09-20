У Сочі – масштабна пожежа: горить резервуар із дизельним пальним
Орієнтовно о 05:15 20 вересня в Сочі спалахнула масштабна пожежа.
Над містом неподалік аеропорту в Адлері здійнявся величезний стовп диму.
Перед тим, як сталося займання, місцеві чули вибух.
За словами губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва, в Адлерському районі Сочі горить резервуар із дизельним пальним.
Вогонь охопив 96 кв. м.
Постраждалих, як традиційно в таких випадках зазначають у Росії, немає.
Пожежу приборкують понад 60 рятувальників за допомогою 15 одиниць техніки.
Загрози розповсюдження вогню, переконує Веніамін Кондратьєв, немає.
Причини того, що сталося, з’ясовуються.
Фото: Mash
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