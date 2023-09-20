Уряд та фермери в Болгарії дійшли згоди щодо імпорту українського зерна
Болгарські фермери прийняли запропоновані урядом умови, що стосуються імпорту українського зерна. Вони привітали запропонований меморандум і згортають протести.
Про це повідомляє болгарська агенція БГНЕС.
Угода включає в себе продовження заборони на імпорт українського соняшника до вичерпання запасів в країні та перемовини з Брюсселем щодо обмеження обсягів української продукції обсягом понад 10% об’ємів власного виробництва.
Також передбачено надання державної допомоги фермерам через негативні економічні наслідки від війни в Україні.
На минулому тижні парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт української агропродукції після її узгодження на рівні ЄС.
Нагадаємо, 18 вересня у Болгарії після рішення парламенту розблокувати імпорт сільськогосподарської продукції з України почалися протести аграріїв. Вони вивели на основні дороги техніку та перекрили рух.
Джерело: БГНЕС
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