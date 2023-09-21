17 терміналів супутникового зв’язку і станція підйому антени: Німеччина передала Україні пакет допомоги
Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли 17 терміналів супутникового зв’язку.
Про це повідомляє Федеральне Міністерство оборони Німеччини на своєму офіційному сайті.
За даними Міноборони ФРН, до пакету допомоги Україні увійшли 17 терміналів супутникового зв’язку, одна станція підйому антени, чотири великовантажні тягачі 8×8 HX81, чотири напівпричепи, 12 вантажівок Zetros, а також пакет запасних частин Wisent.
Нещодавно МО Німеччини оголосило про надання Україні нового пакету допомоги вартістю €400 млн. Вона охоплюватиме додаткові боєприпаси, захисні транспортні засоби та системи розмінування.
Водночас уряд Німеччини планує в Україну відправити одяг, а також електро- та теплогенератори на майбутню зиму.
Джерело: Міноборони Німеччини
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко