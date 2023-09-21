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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

17 терміналів супутникового зв’язку і станція підйому антени: Німеччина передала Україні пакет допомоги

17 терміналів супутникового зв’язку і станція підйому антени: Німеччина передала Україні пакет допомоги
Фото: Pexels

Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли 17 терміналів супутникового зв’язку.

Про це повідомляє Федеральне Міністерство оборони Німеччини на своєму офіційному сайті.

За даними Міноборони ФРН, до пакету допомоги Україні увійшли 17 терміналів супутникового зв’язку, одна станція підйому антени, чотири великовантажні тягачі 8×8 HX81, чотири напівпричепи, 12 вантажівок Zetros, а також пакет запасних частин Wisent.

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Нещодавно МО Німеччини оголосило про надання Україні нового пакету допомоги вартістю €400 млн. Вона охоплюватиме додаткові боєприпаси, захисні транспортні засоби та системи розмінування.

Водночас уряд Німеччини планує в Україну відправити одяг, а також електро- та теплогенератори на майбутню зиму.

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Джерело: Міноборони Німеччини

Війна в Україні, Міноборони, Німеччина, Україна-Німеччина, українські військові
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