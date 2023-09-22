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Це суверенне рішення: Пентагон відреагував на заяву Моравецького про поставки зброї Україні

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

У Міністерстві оборони США заявили, що рішення Польщі не постачати зброю до України є її “суверенним рішенням”.

Про це в четвер ввечері, 21 вересня, заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу.

– Ми завжди говорили, що це суверенне рішення будь-якої країни вирішувати, який рівень підтримки вона збирається надавати, – заявив він.

Райдер не коментував, чи призведе це до того, що інші країни будуть змушені надавати більше допомоги Україні, але підкреслив, що Польща вже надала допомогу.

Зараз дивляться

– Польща була однією з провідних країн, коли мова йшла про надання допомоги Україні у сфері безпеки, і не тільки у сфері безпеки, але й у наданні значної гуманітарної допомоги та підтримки більш ніж мільйону переміщених українців, які виїхали до Польщі в результаті російського вторгнення, – сказав він.

Йдеться про заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, зроблену напередодні. Глава польського уряду заявив, що його держава більше надаватиме зброю Україні, коли а зосередиться на власному захисті.

– Ми більше не передаємо Україні зброю, тому що зараз ми озброюємо Польщу більш сучасною зброєю, – сказав Моравецький.

Згодом президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що йдеться лише про те, що офіційна Варшава не буде наразі надавати Україні нову зброю, оскільки сама потребує в модернізації своїх Збройних сил.

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Війна в Україні, Пентагон, Польща, США
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