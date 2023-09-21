Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс, характеристики
Російські військові використали надзвукові протикорабельні ракети Онікс під час атаки Одеської області 21 вересня 2023 року. Про запуск ворожих цілей повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про ракету Онікс та в чому її особливість, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії – була розроблена наприкінці 1970-х років.
Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.
Ракета Онікс призначена для боротьби:
- з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;
- проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.
Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:
- низька;
- висока-низька для заобрійної дальності стрільби.
Комплекс працює за принципом “вистрілив-забув” і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій).
Експортна версія ракети Онікс має назву Яхонт.
Технічні характеристики ракети:
- довжина (корабельний варіант) – 8 м;
- довжина (авіаційний варіант) – 6,1 м;
- стартова маса – 3 тис. кг;
- маса з ТПС – 3 900 кг;
- максимальна швидкість – 750 м/с;
- дальність по висотній траєкторії – 450-500 км;
- висота польоту на маршовій ділянці – до 14 тис. м;
- дальність виявлення цілі – не менше 50 км.
Виробник: Росія.
Є на озброєнні Росії, Сирії, Індонезії та В’єтнаму.
Нагадаємо, що 21 липня армія РФ атакувала ракетами Онікс Одеську область.
Тоді окупанти випустили сім ракет по важливому об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.
Джерело: по матеріалах ЗМІ
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