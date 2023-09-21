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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Британії постануть перед судом п’ятеро шпигунів, які працювали на РФ

Велика Британія
Фото: Unsplash

У Великій Британії викрили п’ятьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунській діяльності на користь РФ.

Як пояснили в британській прокуратурі, трьох чоловіків і двох жінок звинувачують у “змові з метою збору інформації, яка могла б бути прямо чи опосередковано корисною для ворога з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави”.

Як уточнив голова спеціального відділу боротьби зі злочинністю та протидії тероризму Нік Прайс, йдеться про період з 30 серпня 2020 по 8 лютого 2023 року.

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Серед підозрюваних громадян Болгарії: Орлін Русев (45 років), Бізер Джамбазов (41 рік), Катрін Іванова (31 рік), Іван Стоянов (31 рік) та Ваня Габерова (29 років).

Як пишуть британські ЗМІ, Русев, Джамбазов та Іванова перебували у Великій Британії кілька років, працювали на різних роботах і проживали в приміських будинках.

Наприклад, Русев у 2009 році обіймав посаду інженера та розробника програмного забезпечення. Згідно з інформацією у його профілі в мережі LinkedIn, він був власником нині розпущеної компанії в сфері штучного інтелекту NewGenTech Ltd. Русев писав, що був радником у Міністерстві енергетики Болгарії.

Джамбазов працював водієм у лікарні, а Іванова на сторінці в LinkedIn писала, що працює лаборантом у приватному медичному бізнесі.

Русев, Джамбазов та Іванова також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії за кордоном проголосувати на національних виборах.

У лютому цим трьом особам висунули звинувачення у зберіганні фальшивих документів, що засвідчують особу, “з неправомірним умислом”.

Усі п’ятеро громадян Болгарії постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня. Там відбудеться первинне слухання справи.

Як зазначає видання The Guardian, переслідування за шпигунство в британських судах є досить рідкісним явищем. За шпигунську діяльність іноземних громадян часто видворяють із країни.

Однак відносини між Великою Британією та РФ різко погіршилися після рішення Москви розпочати неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.

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Джерело: Sky News, The Guardian
Болгарія, Велика Британія, Російська агресія, Росія, Шпигуни
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