У Британії постануть перед судом п’ятеро шпигунів, які працювали на РФ

У Великій Британії викрили п’ятьох громадян Болгарії, яких підозрюють у шпигунській діяльності на користь РФ.

Як пояснили в британській прокуратурі, трьох чоловіків і двох жінок звинувачують у “змові з метою збору інформації, яка могла б бути прямо чи опосередковано корисною для ворога з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави”.

Як уточнив голова спеціального відділу боротьби зі злочинністю та протидії тероризму Нік Прайс, йдеться про період з 30 серпня 2020 по 8 лютого 2023 року.

Серед підозрюваних громадян Болгарії: Орлін Русев (45 років), Бізер Джамбазов (41 рік), Катрін Іванова (31 рік), Іван Стоянов (31 рік) та Ваня Габерова (29 років).

Five Bulgarian nationals charged in UK with spying for Russia

— The Independent (@Independent) September 21, 2023