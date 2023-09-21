Завтра може бути надто пізно. Дуда закликав світових лідерів до солідарності

Президент Польщі Анджей Дуда під час засідання Ради безпеки ООН закликав світових лідерів об’єднатись для захисту міжнародного права.

Про це повідомляє CNN.

– Якщо ми не будемо діяти солідарно сьогодні, щоб захистити фундаментальні цінності міжнародного права, завтра може бути занадто пізно, – сказав він.

За словами польського президента, “стратегічні зміни”, які відбулися після вторгнення РФ в Україну, не є тимчасовими.

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– Ми живемо в нову еру невизначеності, – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща наразі не передає військову техніку Україні, бо здійснює масштабне озброєння і модернізацію власної армії.

Джерело : CNN

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