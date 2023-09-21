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Завтра може бути надто пізно. Дуда закликав світових лідерів до солідарності

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда під час засідання Ради безпеки ООН закликав світових лідерів об’єднатись для захисту міжнародного права.

Про це повідомляє CNN.

– Якщо ми не будемо діяти солідарно сьогодні, щоб захистити фундаментальні цінності міжнародного права, завтра може бути занадто пізно, – сказав він.

За словами польського президента, “стратегічні зміни”, які відбулися після вторгнення РФ в Україну, не є тимчасовими.

Зараз дивляться

– Ми живемо в нову еру невизначеності, – додав він.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща наразі не передає військову техніку Україні, бо здійснює масштабне озброєння і модернізацію власної армії.

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Джерело: CNN
Анджей Дуда, Польща, Україна
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