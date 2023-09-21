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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом Бразилії

Зеленський та Лула да Сілва
Фото: Офіс президента

На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із лідером Бразилії Лулою да Сілвою, під якої обговорили зусилля з відновлення миру.

Глава держави повідомив, що переговори були конструктивними.

– Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру, – повідомив Зеленський.

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Він також наголосив, що представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо формули миру.

Президент також подякував за підтримку України Албанії, США, Чилі, Румунії, Болгарії, Німеччині та Єврокомісії.

Напередодні на засіданні Радбезу ООН Зеленський заявив, що для припинення війни варто виконати два пункти формули миру – повне виведення російських військ і флоту із законно визнаної території України, а також цілковите повернення ефективного контролю над усім її державним кордоном і винятковою економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

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Бразилія, Війна в Сирії, Володимир Зеленський, Генасамблея ООН, Нью-Йорк, США, Формула миру
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