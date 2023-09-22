Майже 1,5 тис. іноземних компаній продовжують працювати в РФ – Єврокомісія

У Російській Федерації продовжує працювати велика кількість іноземних інвесторів.

Про це повідомляє агентство DW з посиланням на відповідь Єврокомісії на запит німецького депутата Європарламенту Моріца Кернера (Moritz Körner).

За даними Єврокомісії, лише близько 40% міжнародних компаній вирішили піти з Росії або намагаються зараз це зробити.

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Єврокомісія спирається на дані Єльської школи менеджменту та Київської школи економіки (KSE).

За даними KSE, на 18 вересня свою діяльність у Росії продовжують 1410 іноземних компаній (+26 за минулі два тижні). До них входить німецька фармацевтична компанія Stada і група компаній Fresenius, яка спеціалізується на медтехніці та охороні здоров’я. Обидві компанії заявили, що мають залишатися в Росії, оскільки звичайні росіяни потребують медичної допомоги.

Також у Київській школі економіки заявляють, що кількість компаній, які пішли з Росії, станом на 18 вересня досягла 1225.

275 іноземних компаній завершили вихід із російського ринку.

За словами німецького євродепутата Кернера, кожна європейська компанія, яка працює в Росії, сплачує податки в російський бюджет, отже, безпосередньо підтримує військову машину Путіна.

Моріц Кернер вважає, що ЄС має ще більше посилити санкції так, щоб діяльність європейських компаній на російському ринку стала для них економічно невигідною.

Джерело : Deutsche Welle

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