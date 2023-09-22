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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Риють тунелі та розчищають дороги: США, Китай та РФ активізувалися на ядерних полігонах

Риють тунелі та розчищають дороги: США, Китай та РФ активізувалися на ядерних полігонах

Протягом останніх 3-5 років США, Китай і РФ побудували на своїх ядерних полігонах нові об’єкти та прорили тунелі.

Про це свідчать супутникові знімки, які отримав CNN.

Їх надав аналітик, професор Центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс. На них можна розгледіти розширення ядерних полігонів порівняно з кількома роками тому.

Зараз дивляться

На знімках зображені:

  • пустеля Невада (США),
  • Сіньцзян-Уйгурський автономний район (Китай),
  • архіпелаг в Північному Льодовитому океані (Росія).

Там з’явилися нові тунелі під горами, дороги, сховища. Крім того, пожвавився рух транспортних засобів. що в’їжджають на об’єкти, а потім залишають територію.

CNN наголошує: жодних доказів, що країни готуються до неминучих ядерних випробувань, немає. Проте Льюїс вважає, що натяки на відновлення, судячи зі знімків, є.

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Риють тунелі та розчищають дороги: США, Китай та РФ активізувалися на ядерних полігонах

На них можна побачити, що на полігоні РФ Нова Земля з 2021 по 2023 рік продовжується масштабне будівництво: до порту прибувають кораблі й нові транспортні контейнери, взимку дороги розчищаються, а вглиб арктичних гір риють тунелі. Ексофіцера розвідки ВПС США Седрік Лейтон зауважив, що росіяни “намагаються підійти до самої межі” й можуть готуватися до можливого ядерного випробування.

Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Підвищена активність і на китайському полігоні на висохлому озері Лобнор. Терикон збільшується, за останні роки почали копати п’ятий підземний тунель, з’явилися нові дороги та зона зберігання, куди можна помістити вибухові речовини.

Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

США протягом 2018-2023 років досить сильно розширили на своєму полігоні підземний об’єкт U1a. В Адміністрації нацбезпеки (NNSA), підрозділі Міністерства енергетики США, який наглядає за об’єктом, кажуть, що лабораторія призначена для проведення “підкритичних” ядерних експериментів, і називають це давньою практикою, мета якої — надати надійність зброї в поточному арсеналі без повномасштабних випробувань.

Росія на запит журналістів не відповіла, а МЗС Китаю відкинули припущення щодо розширення ядерного полігону та наголосили на “безвідповідальності” і на тому, що “ядерну загрозу Китаю роздувають”.

Представник Ради національної безпеки США у коментарі CNN заявив, що Вашингтон уважно стежить за військовою діяльністю Росії, але додав, що “не бачить причин для коригування власної ядерної позиції”.

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Китай, Росія, США, Ядерна зброя
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