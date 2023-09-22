Риють тунелі та розчищають дороги: США, Китай та РФ активізувалися на ядерних полігонах

Протягом останніх 3-5 років США, Китай і РФ побудували на своїх ядерних полігонах нові об’єкти та прорили тунелі.

Про це свідчать супутникові знімки, які отримав CNN.

Їх надав аналітик, професор Центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс. На них можна розгледіти розширення ядерних полігонів порівняно з кількома роками тому.

Зараз дивляться

На знімках зображені:

пустеля Невада (США),

Сіньцзян-Уйгурський автономний район (Китай),

архіпелаг в Північному Льодовитому океані (Росія).

Там з’явилися нові тунелі під горами, дороги, сховища. Крім того, пожвавився рух транспортних засобів. що в’їжджають на об’єкти, а потім залишають територію.

CNN наголошує: жодних доказів, що країни готуються до неминучих ядерних випробувань, немає. Проте Льюїс вважає, що натяки на відновлення, судячи зі знімків, є.

На них можна побачити, що на полігоні РФ Нова Земля з 2021 по 2023 рік продовжується масштабне будівництво: до порту прибувають кораблі й нові транспортні контейнери, взимку дороги розчищаються, а вглиб арктичних гір риють тунелі. Ексофіцера розвідки ВПС США Седрік Лейтон зауважив, що росіяни “намагаються підійти до самої межі” й можуть готуватися до можливого ядерного випробування.

Підвищена активність і на китайському полігоні на висохлому озері Лобнор. Терикон збільшується, за останні роки почали копати п’ятий підземний тунель, з’явилися нові дороги та зона зберігання, куди можна помістити вибухові речовини.

США протягом 2018-2023 років досить сильно розширили на своєму полігоні підземний об’єкт U1a. В Адміністрації нацбезпеки (NNSA), підрозділі Міністерства енергетики США, який наглядає за об’єктом, кажуть, що лабораторія призначена для проведення “підкритичних” ядерних експериментів, і називають це давньою практикою, мета якої — надати надійність зброї в поточному арсеналі без повномасштабних випробувань.

Росія на запит журналістів не відповіла, а МЗС Китаю відкинули припущення щодо розширення ядерного полігону та наголосили на “безвідповідальності” і на тому, що “ядерну загрозу Китаю роздувають”.

Представник Ради національної безпеки США у коментарі CNN заявив, що Вашингтон уважно стежить за військовою діяльністю Росії, але додав, що “не бачить причин для коригування власної ядерної позиції”.

Фото: Planet Labs PBC/Middlebury Institute/CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.