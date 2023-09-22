Вступ України до НАТО забезпечить тривалий мир після війни – Столтенберг

Вступ України в НАТО після завершення війни стане гарантією тривалого і стійкого миру, щоб ця історія з нападом Росії не повторилася знову.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Нью-Йорку в інтерв’ю аналітичному центру Council on Foreign Relations.

– Той факт, що війна перебуває в активній стадії, не дозволяє запросити їх (українців. – Ред.) завтра або сьогодні. Нескладно передбачати, що Україна вступить до НАТО, коли ця війна завершиться у той чи інший спосіб. Навіть якщо ми дуже хочемо якомога швидше бачити Україну в НАТО, ми усвідомлюємо, що це не може відбутися зараз, – сказав очільник Альянсу.

Водночас, за його словами, більш віддалено у майбутнє слід дивитися вже після цієї війни. Адже коли вона так чи інакше завершиться у найближчому або більш віддаленому майбутньому, важливим завданням Альянсу буде зробити все, щоб унеможливити повторення цієї історії.

Зараз дивляться

Генеральний секретар НАТО нагадав, що ця агресія Росії проти України розпочалася не торік, а набагато раніше, це тенденція російської поведінки впродовж багатьох років. За його словами, у 2014 році спочатку трапилася незаконна окупація Криму, а вже за кілька місяців росіяни увійшли на Донбас. Опісля були укладені Мінські домовленості про припинення вогню, які росіяни постійно порушували. І вже у лютому 2022 році сталося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Тобто, Росія крок за кроком намагалася захоплювати дедалі більше територій України, констатував Єнс Столтенберг.

– Якщо зараз будуть завершені бої, ми маємо бути впевнені, що це справді буде зупинення війни. Це означає, що мають бути рамкові умови, які гарантуватимуть безпеку і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів України. Безумовно, членство в НАТО є одним із шляхів, щоб цього досягти. Альянс має певні двосторонні домовленості з Києвом, але водночас є потреба в гарантіях. Це означає, що це взаємопов’язані речі – членство в НАТО, завершення війни і забезпечення тривалого миру після війни, – наголосив генсек.

Столтенберг зазначив, що надання Україні сучасної зброї західних зразків та відповідне тренування українських військовослужбовців, дуже практично наближає Україну до членства в НАТО. Генсек нагадав, що під час саміту у Вільнюсі, члени Альянсу погодили дуже широку програму обсягом €500 млн на рік, яка допоможе забезпечити повну взаємосумісність Збройних сил України з силами НАТО.

– Це має забезпечити оперативну спроможність українських сил діяти разом із силами НАТО, що практично наближає їх до НАТО. Цьому сприяє також те, що ми надаємо Україні сучасне озброєння. Коли ми тренуємо їх (українських військових. – Ред.) використанню систем HIMARS або Patriot, бойових танків Leopard та літаків F-16, безумовно, це дозволяє Україні просуватися ближче до НАТО у дуже практичному вимірі, – зазначив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 20 вересня Єнс Столтенберг заявив про необхідність посилити військову допомогу Україні. За його словами, триває “війна на виснаження”, але вона не зайшла у глухий кут.

Генсек НАТО також шкодує про те, що в минулому Росія змогла розпочати війну проти Грузії та України і не понесла жодної відповідальності за окупацію територій цих держав.

Тим часом Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом прийняти Україну до НАТО під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

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