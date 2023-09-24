Україна може отримати від Аргентини російські гелікоптери – ЗМІ

Міністерство оборони Аргентини планує замінити два російських гелікоптери Мі-171Е на американські аналоги Boeing CH-46. Таким чином російські машини може отримати Україна, але за певних умов.

Американське видання Defense News зазначає, що Міноборони Аргентини остаточно відмовилося від планів налагодити технічне обслуговування раніше придбаної у Росії техніки. Через західні санкції аргентинці не можуть звернутися до російських фахівців, а тому змушені відмовитися від використання російської техніки.

Зокрема, йдеться про два транспортні гелікоптери Мі-171Е, що є експортною версією однієї з модифікацій Мі-8. Уряд Аргентини вже направив листа до США із запитом на закупівлю списаних гелікоптерів CH-46 від Boeing, які мають замінити російську техніку.

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Найближчим часом представники аргентинського Міноборони відвідають США й обговорять умови купівлі американських гелікоптерів. Це породжує теоретичну ймовірність, що непотрібні Аргентині Мі-171Е відправлять Україні, яка вміє ними користуватися і ремонтувати.

Українське видання Defense Express припускає, що США можуть виставити аргентинцям умову щодо продажу своїх гелікоптерів: непотрібні російські машини мають бути передані Україні.

Видання надагало історію, коли Бразилія та Колумбія публічно відхилили запит США на передачу радянського та російського озброєння для посилення ЗСУ, що унеможливило отримання Україною кількох десятків Мі-17 та Мі-35. Водночас, зазначає Defense Express, Аргентина має прямий інтерес, якщо США поставлять їм умову, що вони зможуть посилитися CH-46 за умови їхнього обміну на свої Мі-171Е.

Нагадаємо, 15 січня 2023 року журналістка британського телеканалу Skynews поширила повідомлення нібито Міноборони Великої Британії про те, що Лондон планує передати Україні американські гелікоптери Apache AH64 E. Однак в оборонному відомстві спростували цю інформацію.

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