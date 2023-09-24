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Валерій Савицький, редактор стрічки

Між Німеччиною та Польщею набирає обертів міграційний скандал – Bloomberg

кордон Польщі

Між Варшавою та Берліном спалахнув міграційний скандал – Німеччина пригрозила Польщі відновленням прикордонного контролю через повідомлення про незаконну видачу віз для мігрантів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав польський уряд розслідувати повідомлення про сотні тисяч незаконно виданих робочих віз. Він пообіцяв обговорити це питання з польським урядом і попередив про ймовірність запровадження прикордонного контролю між державами.

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– Я не хочу, щоб Польща просто відмахувалася від мігрантів. Залежно від ситуації, нам, можливо, доведеться вжити додаткових заходів на наших кордонах, наприклад, на цьому, – сказав Шольц на передвиборчому заході Соціал-демократичної партії в Нюрнберзі.

Попередження Німеччини, продовжує видання, підвищує ймовірність виникнення бар’єрів на кордоні між двома економіками Європейського Союзу і додає конфліктності з урядом у Варшаві в контексті наближення Польщі до парламентських виборів 15 жовтня. Обидві країни є членами європейської угоди про безвізовий режим, що спрощує подорожі й торгівлю.

Ймовірність відновлення Берліном контролю на кордоні з Польщею та Чехією також підтвердила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

– Шольц і Фезер раніше чинили опір закликам запровадити прикордонний контроль, тому ці коментарі свідчать про зростання тиску на уряд Німеччини, який змушує його реагувати на збільшення кількості нелегальних мігрантів, – зазначає Bloomberg.

Польські ЗМІ зазначають, що за останні два з половиною роки понад 250 тис. громадян країн Африки й Азії отримали дозвіл на роботу в країні за допомогою хабарів. Міністерство закордонних справ Польщі заперечило ці дані й повідомило про розслідування лише 268 запитів на отримання віз. Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон попросила Варшаву до 3 жовтня надати “роз’яснення”.

Правий уряд Польщі вже давно критикує ліберальний імміграційний підхід Німеччини та відкидає загальноєвропейську політику щодо біженців.

Тим часом з січня по серпень поточного року з проханням про притулок у Німеччині звернулися понад 204 тис. осіб, що на 77% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на польському кордоні було затримано понад 12 тис. нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про намір провести референдум про прийняття до країни тисячі іммігрантів з Близького Сходу й Африки. Волевиявлення відбудеться 15 жовтня – одночасно з парламентськими виборами до польських Сейму і Сенату.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Васік зазначив, що Росія та Білорусь організували чергову кампанію з напливу мігрантів до Євросоюзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

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Між Німеччиною та Польщею набирає обертів міграційний скандал – Bloomberg

Фото: Straż Graniczna

мігранти, Німеччина, Польща
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