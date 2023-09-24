Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною.

Про це повідомляє CNN.

Шеппс, відповідаючи на запитання, що робитиме Велика Британія, якщо президентом США буде обрано республіканця, який вирішить припинити підтримку України, зазначив, що підтримка Києва з боку Лондона є “непохитною”.

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– Ми ще не скоро побачимо, що станеться на республіканських виборах, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні, – сказав він.

Шеппс вірить, що американці розуміють, що в їхніх інтересах, щоб Україна продовжувала існувати як демократична країна.

– Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися в сусідню країну, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда, і саме тому Британія стоїть твердо, і буде продовжувати це робити, – наголосив глава оборонного відомства.

Раніше міністр оборони Великої Британії заявив, що його країна планує підготувати 30 тис. українських військових.

Джерело : CNN

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