Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони

Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною.

Про це повідомляє CNN.

Шеппс, відповідаючи на запитання, що робитиме Велика Британія, якщо президентом США буде обрано республіканця, який вирішить припинити підтримку України, зазначив, що підтримка Києва з боку Лондона є “непохитною”.

Зараз дивляться

– Ми ще не скоро побачимо, що станеться на республіканських виборах, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні, – сказав він.

Шеппс вірить, що американці розуміють, що в їхніх інтересах, щоб Україна продовжувала існувати як демократична країна.

– Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися в сусідню країну, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда, і саме тому Британія стоїть твердо, і буде продовжувати це робити, – наголосив глава оборонного відомства.

Раніше міністр оборони Великої Британії заявив, що його країна планує підготувати 30 тис. українських військових.

Читайте також
Велика Британія незабаром визнає ПВК Вагнера терористичною організацією – FT
Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони

Джерело: CNN
Війна в Україні, Велика Британія, США, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ скинула на Херсон дві авіабомби: одна влучила в підприємство, поранено жінку
РФ скинула на Херсон дві авіабомби
США можуть надати Україні ATACMS, які малоефективні для Криму – Годжес
Бен Ходжес Годжес
Пряме влучання дрона: як нацгвардійці знищили човен з окупантами
Нацгвардійці знищили човен з окупантами
Країни не повинні “гратися” з Україною щодо допомоги озброєнням – Папа Римський
Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони
Винищувач збив на Запоріжжі два російські дрони – ZALA та Орлан
Повітряні сили, Українські літаки

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Незалежно від виборів в США, Британія продовжить підтримувати Україну – глава Міноборони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь