Прем’єр Вірменії назвав неефективними ОДКБ й гарантії від РФ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав неефективними зовнішні структури безпеки, на які покладався Єреван.

Про це він сказав у зверненні до вірмен, передає News.am.

– Нещодавні напади на Вірменію з боку Азербайджану дозволяють зробити очевидний висновок про те, що зовнішні системи безпеки, до яких ми залучені, не є ефективними з точки зору державних інтересів та безпеки країни, – повідомив Пашинян.

За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, “показали нашу вразливість”.

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Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, яку фактично контролює РФ.

У ніч проти 19 вересня Азербайджан відновив бойові дії з формулюванням “антитерористичні заходи” у невизнаному Нагірному Карабаху.

Прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення у регіоні.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби. Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

Під час загострень ОДКБ не вступала у конфлікт.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що залежність Єревану у сфері безпеки від Росії була стратегічною помилкою.

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