У російському Санкт-Петербурзі зникло світло, перед цим місцеві чули вибух
Ввечері 24 вересня в петербурзькому районі Шушари та аеропорту Пулково зникла електрика.
Про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали.
Зазначається, що за годину до відключення місцеві жителі чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Також у районі немає води.
Офіційно інформацію місцева влада наразі не коментувала.
В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення.
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