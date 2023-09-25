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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У російському Санкт-Петербурзі зникло світло, перед цим місцеві чули вибух

у російському Петербурзі зникло світло

Ввечері 24 вересня в петербурзькому районі Шушари та аеропорту Пулково зникла електрика.

Про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що за годину до відключення місцеві жителі чули гучний звук і бачили яскравий спалах. Також у районі немає води.

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Офіційно інформацію місцева влада наразі не коментувала.

В аеропорту Пулково повідомили, що енергопостачання було порушено в залі вильоту внутрішніх рейсів. У будівлі швидко ввімкнули аварійне освітлення.

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