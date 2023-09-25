Після ракетної атаки по Одесі у Придністров’ї нібито впали уламки – ЗМІ

Уряд Молдови спрямував військових спостерігачів до невизнаного Придністров’я, де раніше заявили про нібито виявлення в селі Кіцкани уламків ракети після російської атаки на Одеську область вночі 25 вересня.

Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker із посиланням на офіційну заяву Кишинева.

– Що стосується ймовірної ракети, виявленої в придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлено військових спостерігачів зі складу спільних миротворчих сил. Походження об’єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела, – заявили в Кабміні.

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Перед цим співголова Об’єднаної контрольної комісії з управління миротворчою операцією від невизнаного Придністров’я Олег Бєляков заявив, що у селі Кіцкани на одному з городів виявили уламки ракети С-300.

За його словами, їх знайшли після вибуху, який чули жителі Кіцкан, Тирасполя і Бендер близько першої годині ночі.

Вночі 25 вересня РФ випустила по Україні 19 ударних безпілотників, 12 крилатих ракет Калібр та дві надзвукові протикорабельні ракети Онікс. Сили ППО знищили усі дрони та 11 із 14 ракет.

Джерело: Newsmaker

Фото: “МВС” Придністров’я

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