Польські експерти вважають, що у Пшеводуві впала ракета від української ППО – ЗМІ

Польські експерти, які беруть участь у розслідуванні падіння ракети в прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, стверджують, що вона була випущена з української ППО. Тоді загинули двоє людей.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita із посиланням на власні джерела.

У матеріалі сказано, що польські слідчі зробили власні висновки щодо цього трагічного інциденту, а українська сторона начебто “досі не надала Польщі жодних матеріалів”. І думка цих слідчих однозначна: що ракета не могла прилетіти з території РФ.

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– Справді, ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер ми не розголошуємо його зміст… На поточному етапі розслідування доказова діяльність в країні вичерпана. Ми направили заявку про правову допомогу в Україну і чекаємо на відповідь, – заявив у коментарі виданню речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

За даними журналістів, висновок експертів начебто підготовлений “на основі багатьох джерел”, включно із засекреченими даними польських національних служб.

Експерти вважають, що у Пшеводуві впала ракета до системи С-300 серії 5В55 “російського виробництва”, випущена з території України.

Польській прокуратурі начебто відомо, звідки саме її випустила українська ППО для знищення цілі під час масованої ракетної атаки РФ 15 листопада минулого року.

W #Przewodów, gdzie doszło do wybuchu policjanci od początku zdarzenia zabezpieczają teren. Policyjni eksperci m. in. z @CBSPolicji, #CLKP, Biura Kryminalnego @PolskaPolicja wspólnie z innymi służbami szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zabezpieczają dowody. pic.twitter.com/ohBP0rT4u7 — Polska Policja ???????? (@PolskaPolicja) November 16, 2022

В матеріалі зазначається, що ракети з української ППО випускали парами для підвищення ефективності: одна влучила в ціль, а інша продовжила політ.

– У такій ситуації, коли ракета перебуває на певній висоті, наявні в ній механізми мають викликати її самознищення. Але цього не сталося. Ми не знаємо чому, – повідомили виданню джерела.

Журналісти додають, що польська прокуратура від початку схилялася до версії про С-300, коли виявила фрагменти ракети.

Слідчі вважають, що вона не могла бути випущена з території РФ, оскільки має дальність від 75 до 90 км. А на момент інциденту “російські позиції знаходилися в такому місці, звідки жодна ракета РФ не могла досягти Пшеводува”.

Як уточнює видання, слідчі також відкидають можливість того, що ракету могли запустити з території Білорусі.

– Навіть якщо припустити, що російські батареї знаходилися в Білорусі, то від місця, де вони тоді перебували, до Пшеводува по прямій – 150 км. По-друге, у росіян немає такого типу ракет у Білорусі, – розповіли джерела виданню.

Що відомо про падіння ракети в Польщі

15 листопада 2022 року стало відомо про падіння ракети в селі Пшеводув на сході Польщі, неподалік кордону з Україною. Цьому передувала чергова масована ракетна атака РФ на українські міста та об’єкти енергетики.

Ракета влучила в зерносховище у Пшеводуві, загинули двоє чоловіків 59 та 60 років.

Версії сторін щодо того, чия це була ракета (українська чи російська), від початку кардинально відрізнялися. Наприклад, президент Володимир Зеленський 16 листопада заявляв, що удару по Польщі завдала не українська ракета.

Тоді лідер Польщі Анджей Дуда наголошував, що незалежно від того, чи була ракета з української ППО, чи запущена РФ, в інциденті винен Кремль, який розв’язав війну.

Україна наполягала, що хоче брати участь у розслідуванні та отримати доступ до місця падіння ракети в Польщі. Згодом з’явилася інформація, що польська прокуратура не погодиться долучити українських правоохоронців до розслідування.

Джерело: Rzeczpospolita

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