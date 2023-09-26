У Німеччини немає втоми від України на тлі економічних негараздів, – Бербок

У німецькому суспільстві не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі широкомасштабної війні, яку продовжує Росія.

Про це в інтерв’ю міжнародній кореспондентці телекомпанії CNN Крістіан Аманпур заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, кожен громадянин має власні думки щодо того, що відбувається в Україні, та яку допомогу Німеччина надає українському народу. Але із самого початку більшість німців, жителів Європи, розуміли: вони можуть бути на місці України.

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Анналена Бербок наголосила, що літаком з Німеччини до Києва – всього три години польоту. Люди розуміють, що усі країни мають підтримувати Україну, бо її Збройні сили відстоюють і європейський мир.

– Очевидно, що це має економічні наслідки, але політичне керівництво повинно пояснити, чому ми повинні підтримувати Україну, – пояснила голова МЗС Німеччини.

Вона погодилася, що в країні зараз є економічні проблеми: висока інфляція, Німеччина була дуже залежна від російської нафти й газу.

– У такий час ми повинні ухвалити правильне рішення, щоб підтримати Україну, підтримати мир. Але й ви повинні пояснити людям, чому треба це робити. І ви також повинні працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей і сімей. І це те, що ми намагаємося робити, – підсумувала голова МЗС.

Кореспондентка нагадала, що Німеччина є другою країною за обсягами постачання озброєння Україні.

Джерело : CNN

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