У російському Таганрозі чути вибухи, працює ППО
У російському місті Таганрог чути вибухи – працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Що саме сталося, подробиць поки що немає. Проте місцеві жителі повідомляють про звуки двох вибухів і публікують наслідки роботи ППО.
Місцеві ЗМІ з посиланням на оперативний штаб Ростовської області повідомляють, що потужний вибух у Таганрозі – це навчання.
Нагадаємо, що 24 вересня безпілотник атакував адміністративну будівлю в центральному окрузі Курської області РФ. Джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що там було пряме влучання. І поцілив дрон у будівлю ФСБ у Курську.
Фото: Петро Андрющенко, ASTRA
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк