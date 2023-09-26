У російському Таганрозі чути вибухи, працює ППО

У російському місті Таганрог чути вибухи – працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Що саме сталося, подробиць поки що немає. Проте місцеві жителі повідомляють про звуки двох вибухів і публікують наслідки роботи ППО.

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Місцеві ЗМІ з посиланням на оперативний штаб Ростовської області повідомляють, що потужний вибух у Таганрозі – це навчання.

Нагадаємо, що 24 вересня безпілотник атакував адміністративну будівлю в центральному окрузі Курської області РФ. Джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що там було пряме влучання. І поцілив дрон у будівлю ФСБ у Курську.

Фото: Петро Андрющенко, ASTRA

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