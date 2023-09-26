Єврокомісія визнала Twitter Ілона Маска основним носієм російської пропаганди

ЄС підкреслює прогрес технологічних гігантів, зокрема, Facebook, Google та TikTok у боротьбі з дезінформацією, вказуючи, що Twitter (перейменований на платформу X) виявився основним носієм російської пропаганди та брехні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Віцепрезидент Європейської комісії Вєра Йоурова заявила, що платформам необхідно діяти напередодні національних та європейських виборів, що відбудуться наступного року.

Зараз дивляться

— Ця зброя масової маніпуляції спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Тим більше, що ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами, – сказала вона.

Більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів. Блок також реалізував пілотний проєкт, щоби оцінити масштаби проблеми.

— X, колишній Twitter, який більше не підпадає під дію кодексу, є платформою із найбільшою кількістю дезінформаційних постів, – сказала Юрова.

Вона наголосила на кількох кроках, зроблених платформами для боротьби з російським впливом. Google повідомила блоку, що за перші чотири місяці року закрила понад 400 каналів, які брали участь у російській дезінформації. Тим часом Meta заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.

Нещодавно в ЄС набув чинності новий закон про цифрові послуги, який регулює контент на онлайн-платформах. Згідно з цим законом, Twitter, як велика платформа, зобов’язаний суворо дотримуватися норм та вимог законодавства.

Нагадаємо, соціальна мережа Bluesky отримала рекордну кількість щоденних активних користувачів. Це сталося після того, як бізнесмен Ілон Маск заявив про можливу обов’язкову платну підписку на X (Twitter) для всіх.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.