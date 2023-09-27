США додали Ізраїль до програми безвізового в’їзду: що це означає

Білий дім 27 вересня оголосив про включення Ізраїлю до програми безвізового в’їзду до США (VWP), що стало значним поштовхом для розвитку двосторонніх зв’язків, пише The Times of Israel.

США ще потрібен час, щоб підготувати свої електронні системи для прийняття Ізраїлю до VWP, але це може статися до 30 листопада.

Громадяни Ізраїлю зможуть подорожувати до США без віз через два місяці після того, як країна виконає всі вимоги, зокрема пом’якшить обмеження для американців палестинського походження.

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Від них вимагатиметься лише заповнити електронну форму для отримання дозволу на поїздку (ESTA) за кілька днів до початку подорожі до Штатів, що триватиме до 90 днів.

Ізраїль став 41-м учасником Програми безвізового режиму, якою керує Міністерство внутрішньої безпеки. Наразі громадяни 40 країн (переважно Європи та Азії) можуть перебувати у США протягом трьох місяців без віз.

Джерело : The Times

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