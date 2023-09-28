Така ж ілюзія, як Київ за три дні: як Кремль заспокоює росіян, оголошуючи терміни війни з Україною
Кремль намагається заспокоїти населення Росії, пояснюючи, що до 2025 року начебто усі цілі російської війни проти України будуть виконані.
Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.
В Страткомі нагадали, що під час наради колегії Міністерства оборони РФ, глава міністерства Сергій Шойгу заявив, що у війні з Україною “послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей”.
– Черговою брехливою обіцянкою кремль намагається заспокоїти російське суспільство, яке дезорієнтоване і зневірене через нерозуміння реалій і подальших перспектив війни. Строк до 2025 року – така ж ілюзія, як і “взяття Києва за три дні”, “перемога до 9 травня” та інші передбачення так званої “спецоперації”, – йдеться у повідомленні.
У Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що жодна з раніше оголошених цілей війни Росії проти України, яку в Кремлі назвали “спеціальною військовою операцією”, досі не було досягнуто.
– Провал авантюри Путіна очевидний. Росію чекає неминуча поразка. Росія могла б набагато швидше завершити війну – просто вивести окупаційні війська з України і розпочати переговори про спосіб відшкодування завданих українцям збитків. Затягування кремлем війни лише збільшує масштаби майбутньої катастрофи Росії, – пояснили в Страткомі.
Раніше Bloomberg повідомляв, що РФ планує значно збільшити витрати на оборону протягом 2024 року, оскільки війна проти України продовжує перебудовувати економіку країни і змінювати пріоритети фінансування.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко