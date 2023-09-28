Така ж ілюзія, як Київ за три дні: як Кремль заспокоює росіян, оголошуючи терміни війни з Україною

Кремль намагається заспокоїти населення Росії, пояснюючи, що до 2025 року начебто усі цілі російської війни проти України будуть виконані.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

В Страткомі нагадали, що під час наради колегії Міністерства оборони РФ, глава міністерства Сергій Шойгу заявив, що у війні з Україною “послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей”.

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– Черговою брехливою обіцянкою кремль намагається заспокоїти російське суспільство, яке дезорієнтоване і зневірене через нерозуміння реалій і подальших перспектив війни. Строк до 2025 року – така ж ілюзія, як і “взяття Києва за три дні”, “перемога до 9 травня” та інші передбачення так званої “спецоперації”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що жодна з раніше оголошених цілей війни Росії проти України, яку в Кремлі назвали “спеціальною військовою операцією”, досі не було досягнуто.

– Провал авантюри Путіна очевидний. Росію чекає неминуча поразка. Росія могла б набагато швидше завершити війну – просто вивести окупаційні війська з України і розпочати переговори про спосіб відшкодування завданих українцям збитків. Затягування кремлем війни лише збільшує масштаби майбутньої катастрофи Росії, – пояснили в Страткомі.

Раніше Bloomberg повідомляв, що РФ планує значно збільшити витрати на оборону протягом 2024 року, оскільки війна проти України продовжує перебудовувати економіку країни і змінювати пріоритети фінансування.

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