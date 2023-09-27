Влада Берліна розширить кількість місць для біженців: поселять, зокрема, у колишніх аеропортах
Понад 1 млн українських біженців сьогодні перебуває у Німеччині, що є найвищим показником у Європі за кількістю. У зв’язку зі зростанням числа людей, які шукають притулку, в Берліні планують створити тисячі додаткових місць.
Таке рішення ухвалив Сенат, повідомляє sueddeutsche.de.
Влада столиці до кінця року планує розширити кількість місць у колишніх аеропортах у Тегелі та Темпельхофі, а також розселити велику кількість біженців у готелях та гуртожитках.
— Ситуація серйозна. Ми зіткнулися з серйозними проблемами, коли йдеться про розміщення біженців. Цифри за останні кілька днів і тижнів значно зросли. Усі приміщення в Берліні зайняті, тому Сенат повинен діяти, – наголосив мер Кай Вегнер.
Заходи, схвалені владою, дадуть змогу створити до кінця року близько 5500 додаткових місць. З них 1500 місць будуть орендовані для біженців у готелях та хостелах, а розширення території та додатковий ангар у Темпельхофі забезпечать дах над головою ще 400-600 людям.
У колишньому аеропорту Тегель можна буде розмістити удвічі більше біженців. До нинішніх 3600 місць до кінця грудня планується додати ще 3000 місць.
Також від 300 до 400 додаткових місць облаштують у колишньому будівельному магазині, та до 200 місць – у наметі на території колишньої психіатричної лікарні в Берліні-Райнікендорфі.
Чиновники зазначають, що проживання біженців у місцях масового розміщення є тимчасовим рішенням – головною метою залишається їхнє соціальне впровадження та інтеграція.
Нагадаємо, Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона надає федеральним землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців у 2024 році. Причина – скорочення бюджету на тлі стрімкого зростання інфляції після кількох років великих витрат.
У понеділок, 25 вересня, Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум €1,7 млрд на підтримку витрат щодо біженців у 2024 році порівняно з €3,75 млрд цього року.
Джерело: sueddeutsche.de
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