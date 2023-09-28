До березня 2025-го. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Рада Європейського Союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які тікають від війни, до 4 березня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

– З метою забезпечення визначеності для понад 4 млн українських біженців, які наразі проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які тікають від агресивної війни Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року, – йдеться у повідомленні.

Раніше продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік запропонувала Європейська комісія.

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На її думку, причини для тимчасового захисту зберігаються, тому він повинен бути продовжений як необхідна й відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному та довгостроковому поверненню осіб, що користуються тимчасовим захистом в ЄС.

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