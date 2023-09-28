Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США

Джуліанн Сміт та Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Організація Північноатлантичного договору планує наростити виробництво боєприпасів як для потреб України, так і для поповнення запасів членів НАТО, які постачали озброєння нашій державі.

Про це розповіла посол США при НАТО Джуліан Сміт під час форуму, організованого в Центрі аналізу європейської політики (CEPA).

Вона звернула увагу, що кожна країна-член блоку певним чином допомагає Україні. Це може бути військова, економічна чи гуманітарна допомога.

Зараз дивляться

Однак тривала війна в Україні демонструє, що запасів деяких видів озброєння та боєприпасів до них не вистачає.

Сміт зазначила, що подеколи союзники передавали України максимум озброєння, яке могли. І через це в їхніх запасах виникала “певна нестача”.

– Тож у НАТО розпочали роботу в межах того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні та що призвело до власного дефіциту, – наголосила посол США.

Наразі НАТО хоче посилити зв’язки з приватним сектором, щоб прискорити виробництво оборонної продукції.

Джуліан Сміт запевнила, що підтримка України всіма членами НАТО є “залізною, і вона не згасає”. І ніхто із союзників не пропонує скоротити обсяг допомоги.

За словами Сміт, за столом переговорів НАТО постійно обговорюється те, як ще можна допомогти нашій державі.

– Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна боронить цінності, які всі ми тут захищаємо, – додала посол.

Сміт окремо відзначила суттєву роль Євросоюзу в допомозі Україні, оскільки блок також співпрацює з приватним сектором і нарощує оборонне виробництво.

Нещодавно в Єврокомісії обіцяли прискорити передання мільйона боєприпасів Україні в 2023 році.

Читайте також
Артилерія, ППО та касетні боєприпаси: Байден оголосив про новий пакет допомоги
НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США

Джерело: Голос Америки
боєприпаси, Війна в Україні, Зброя для України, НАТО, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сенатор Макконнелл: Американців ввели в оману – підтримка України вигідна США
Мітч Макконнелл
Новий міністр оборони Британії зустрівся із Зеленським у Києві: про що говорили
Володимир Зеленський і Грант Шаппс
Є влучання в області – Кіровоградська ОВА про нічну атаку Шахедів
Дрон-камікадзе, Shahed
Втрати РФ у війні проти України перевищили вже 277 тис. – Генштаб
Втрати РФ, знищена техніка Росії
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 34 із 44 ударних дронів
Дрони Shahed

Завантаження

Ігри
Відео
Економіка
Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США
Кадри спецоперації на Донеччині та складна доля переселенки… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь