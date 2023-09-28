НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США
Організація Північноатлантичного договору планує наростити виробництво боєприпасів як для потреб України, так і для поповнення запасів членів НАТО, які постачали озброєння нашій державі.
Про це розповіла посол США при НАТО Джуліан Сміт під час форуму, організованого в Центрі аналізу європейської політики (CEPA).
Вона звернула увагу, що кожна країна-член блоку певним чином допомагає Україні. Це може бути військова, економічна чи гуманітарна допомога.
Однак тривала війна в Україні демонструє, що запасів деяких видів озброєння та боєприпасів до них не вистачає.
Сміт зазначила, що подеколи союзники передавали України максимум озброєння, яке могли. І через це в їхніх запасах виникала “певна нестача”.
– Тож у НАТО розпочали роботу в межах того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні та що призвело до власного дефіциту, – наголосила посол США.
Наразі НАТО хоче посилити зв’язки з приватним сектором, щоб прискорити виробництво оборонної продукції.
Джуліан Сміт запевнила, що підтримка України всіма членами НАТО є “залізною, і вона не згасає”. І ніхто із союзників не пропонує скоротити обсяг допомоги.
За словами Сміт, за столом переговорів НАТО постійно обговорюється те, як ще можна допомогти нашій державі.
– Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна боронить цінності, які всі ми тут захищаємо, – додала посол.
Сміт окремо відзначила суттєву роль Євросоюзу в допомозі Україні, оскільки блок також співпрацює з приватним сектором і нарощує оборонне виробництво.
Нещодавно в Єврокомісії обіцяли прискорити передання мільйона боєприпасів Україні в 2023 році.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко