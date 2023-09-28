НАТО збільшить виробництво боєприпасів для України та союзників – посол США

Організація Північноатлантичного договору планує наростити виробництво боєприпасів як для потреб України, так і для поповнення запасів членів НАТО, які постачали озброєння нашій державі.

Про це розповіла посол США при НАТО Джуліан Сміт під час форуму, організованого в Центрі аналізу європейської політики (CEPA).

Вона звернула увагу, що кожна країна-член блоку певним чином допомагає Україні. Це може бути військова, економічна чи гуманітарна допомога.

Зараз дивляться

Однак тривала війна в Україні демонструє, що запасів деяких видів озброєння та боєприпасів до них не вистачає.

Сміт зазначила, що подеколи союзники передавали України максимум озброєння, яке могли. І через це в їхніх запасах виникала “певна нестача”.

– Тож у НАТО розпочали роботу в межах того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні та що призвело до власного дефіциту, – наголосила посол США.

Наразі НАТО хоче посилити зв’язки з приватним сектором, щоб прискорити виробництво оборонної продукції.

Джуліан Сміт запевнила, що підтримка України всіма членами НАТО є “залізною, і вона не згасає”. І ніхто із союзників не пропонує скоротити обсяг допомоги.

За словами Сміт, за столом переговорів НАТО постійно обговорюється те, як ще можна допомогти нашій державі.

– Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна боронить цінності, які всі ми тут захищаємо, – додала посол.

Сміт окремо відзначила суттєву роль Євросоюзу в допомозі Україні, оскільки блок також співпрацює з приватним сектором і нарощує оборонне виробництво.

Нещодавно в Єврокомісії обіцяли прискорити передання мільйона боєприпасів Україні в 2023 році.

Джерело : Голос Америки

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.