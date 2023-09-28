Падіння уламків дронів: у НАТО немає доказів навмисного нападу на Румунію
За останній місяць у Румунії кілька разів фіксувалися падіння уламків російських дронів, проте у НАТО немає жодних доказів, що це результат якогось навмисного нападу РФ на територію країни-члена блоку.
Про це заявив у Києві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
– Російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією, звісно, дестабілізують. І НАТО неодноразово заявляло, що захищатиме усіх членів блоку. Ми значною мірою посилили свою присутність у наших східних членів Північноатлантичного союзу, зокрема й у Румунії, – пояснив він.
За його словами, туди спрямували більше військ, посилили патрулювання повітряного простору, що дає можливість уважніше моніторити ситуацію на кордонах військового блоку.
У вересні на березі Дунаю в Румунії тричі виявляли уламки російських дронів після обстрілу українських портів.
Румунія 15 вересня заявила про закриття повітряного простору в 30-кілометровій зоні біля кордону з Україною і попередила, що готова застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.
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