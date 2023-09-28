Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі

Ракета, що впала в польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року, була українською.

Про це повідомив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, пише PAP.

– Прокуратура провела розслідування й однозначно вказала у висновку, що ракета була українською – ще радянського або російського виробництва, – сказав Зьобро.

Він зазначив, що місце запуску та приналежність до конкретного військового угруповання теж вказують, що ракета була українською.

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За словами міністра, співпраці з українською стороною з цього питання “не було вже багато місяців”.

Що відомо про падіння ракети в Польщі

15 листопада 2022 року стало відомо про падіння ракети в селі Пшеводув на сході Польщі, неподалік кордону з Україною. Цьому передувала чергова масована ракетна атака РФ на українські міста та об’єкти енергетики.

Ракета влучила в зерносховище у Пшеводуві, загинули двоє чоловіків 59 та 60 років.

Версії сторін щодо того, чия це була ракета (українська чи російська), від початку кардинально відрізнялися. Наприклад, президент Володимир Зеленський 16 листопада заявляв, що удару по Польщі завдала не українська ракета.

Тоді лідер Польщі Анджей Дуда наголошував, що незалежно від того, чи була ракета з української ППО, чи запущена РФ, в інциденті винен Кремль, який розв’язав війну.

Україна наполягала, що хоче брати участь у розслідуванні та отримати доступ до місця падіння ракети в Польщі. Згодом з’явилася інформація, що польська прокуратура не погодиться долучити українських правоохоронців до розслідування.

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