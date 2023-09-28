Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі

Падіння ракети в Польщі, Пшеводув
Фото: Getty Images

Ракета, що впала в польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року, була українською.

Про це повідомив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, пише PAP.

– Прокуратура провела розслідування й однозначно вказала у висновку, що ракета була українською – ще радянського або російського виробництва, – сказав Зьобро.

Він зазначив, що місце запуску та приналежність до конкретного військового угруповання теж вказують, що ракета була українською.

Зараз дивляться

За словами міністра, співпраці з українською стороною з цього питання “не було вже багато місяців”.

Що відомо про падіння ракети в Польщі

15 листопада 2022 року стало відомо про падіння ракети в селі Пшеводув на сході Польщі, неподалік кордону з Україною. Цьому передувала чергова масована ракетна атака РФ на українські міста та об’єкти енергетики.

Ракета влучила в зерносховище у Пшеводуві, загинули двоє чоловіків 59 та 60 років.

Версії сторін щодо того, чия це була ракета (українська чи російська), від початку кардинально відрізнялися. Наприклад, президент Володимир Зеленський 16 листопада заявляв, що удару по Польщі завдала не українська ракета.

Тоді лідер Польщі Анджей Дуда наголошував, що незалежно від того, чи була ракета з української ППО, чи запущена РФ, в інциденті винен Кремль, який розв’язав війну.

Україна наполягала, що хоче брати участь у розслідуванні та отримати доступ до місця падіння ракети в Польщі. Згодом з’явилася інформація, що польська прокуратура не погодиться долучити українських правоохоронців до розслідування.

Читайте також
Польща продовжить надання Україні зброї в межах чинних контрактів – уряд
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі

Війна в Україні, Польща, Ракета, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Живий чи ні? Зеленський особисто перевірить долю командувача Чорноморського флоту РФ
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі
Мобілізацію в Україні може бути посилено: у Раді назвали умови
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі
До березня 2025-го. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців
українські біженці
Борються з путінським режимом: що відомо про легіон Свобода Росії
Легіон Свобода Росії
Грошова допомога від ADRA Ukraine: як українцям отримати 6 660 грн
гроші тисяча

Завантаження

Ігри
Відео
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь