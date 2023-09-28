Сенатор Макконнелл: Американців ввели в оману – підтримка України вигідна США

Передання Україні озброєння сприяє розвитку промислової бази у США, створює робочі місця для американців, тому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати і навіть посилювати допомогу Києву у війні з Росією.

Про це заявив лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл під час віртуального форуму Виграти війну. Виграти мир.

За його словами, підтримка України серед американців, передусім республіканців, падає через опозицію Дональда Трампа, втім хороша новина у тому, що керівництво Конгресу та лідери комітетів збройних сил, зовнішніх відносин і розвідки, бюджетних питань – у таборі підтримки українців.

Зараз дивляться

– Я думаю, що американський народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти, – зауважив сенатор.

Макконнелл вважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін виграє цю війну, наступною буде країна НАТО, тому набагато розумніше зупинити це вторгнення, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці.

– Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, КНДР та Ірану. Це вже свідчить про те, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють. Щодо нашого ВВП – це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні, – пояснив політик.

А коли США відправляють зброю та боєприпаси в Україну, то, як зауважив сенатор, вони заміщують чимало своїх активів на більш сучасне, передове обладнання, наголосивши, що вони мали б відновлювати свою промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку РФ та КНР.

Напередодні спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті заявив, що серед законодавців немає необхідної кількості голосів для підтримки ініціативи Сенату, яка передбачає уникнення тимчасового припинення роботи федеральних органів влади (так званий шатдаун) і паралельне виділення коштів для України.

Джерело : Голос Америки

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.