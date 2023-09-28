У НАТО є рамкові контракти на виробництво боєприпасів на €2,4 млрд – Столтенберг

НАТО уклало рамкові контракти на €2,4 млрд для виробництва боєприпасів. Тож члени блоку мають змогу поповнити свої запаси і продовжувати підтримувати Україну.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

– НАТО вже багато років проводить спільні закупівлі. Сьогодні я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на основні боєприпаси на суму €2,4 млрд, зокрема тверді замовлення на €1 млрд. Це охоплює такі можливості, як боєприпаси калібру 155 мм, протитанкову зброю, боєприпаси для основних бойових танків, – сказав він.

За словами Столтенберга, це допоможе членам блоку поповнити свої запаси, поки вони продовжують підтримувати Україну.

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Генсек НАТО також наголосив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії Україні було виділено майже €100 млрд, половина з яких надійшла від США, а інша – від європейських країн-членів та Канади.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв допомогти Україні з посиленням ППО.

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