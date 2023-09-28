Вибух та потужна пожежа в Узбекистані: що відомо
Уночі 28 вересня в столиці Узбекистану Ташкенті після гучного вибуху спалахнула потужна пожежа.
Надзвичайна подія сталась о 02:43 за місцевим часом у районі митного складу аеропорту.
Очевидці додають, що вибухову хвилю можна було відчути навіть за 30 км від місця події.
За даними МНС Узбекистану, епіцентром став Сергелійський район міста.
Там, наголошують рятувальники, через влучання блискавки спалахнули складські приміщення.
У МНС відразу зазначили, що версія про авіакатастрофу, що поширюється в мережі, не обов’язково є правдивою.
На приборкування вогню спрямували 16 бригад рятувальників.
До п’ятої ранку за місцевим часом МНСникам вдалось ліквідувати пожежу.
Наразі на місці події працює спецлабораторія задля встановлення причини надзвичайної події.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко