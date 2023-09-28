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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибух та потужна пожежа в Узбекистані: що відомо

Пожежа в Ташкенті 28 вересня 2023

Уночі 28 вересня в столиці Узбекистану Ташкенті після гучного вибуху спалахнула потужна пожежа.

Надзвичайна подія сталась о 02:43 за місцевим часом у районі митного складу аеропорту.

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Очевидці додають, що вибухову хвилю можна було відчути навіть за 30 км від місця події.

За даними МНС Узбекистану, епіцентром став Сергелійський район міста.

Там, наголошують рятувальники, через влучання блискавки спалахнули складські приміщення.

У МНС відразу зазначили, що версія про авіакатастрофу, що поширюється в мережі, не обов’язково є правдивою.

На приборкування вогню спрямували 16 бригад рятувальників.

До п’ятої ранку за місцевим часом МНСникам вдалось ліквідувати пожежу.

Наразі на місці події працює спецлабораторія задля встановлення причини надзвичайної події.

Вибух, Пожежа, Узбекистан
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Ольга Чайко
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