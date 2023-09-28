Є робота для російської ППО: над Брянською областю збивали БпЛА
Уранці 28 вересня російські окупанти поскаржилися на атаку Брянської області безпілотниками.
У Міноборони РФ переконують, що один дрон було зафіксовано над регіоном уранці.
Його буцімто перехопила російська протиповітряна оборона.
А ще один дрон ППО нібито знищила близько 11:00.
Нагадаємо, що 23 вересня від атаки безпілотників потерпав сусідній Курськ, який того дня саме відзначав День міста.
Після влучання в будівлю ФСБ та прильоту по нафтопереробному заводу мер Курська Ігор Куцак навіть скасував святковий салют.
Не припинились атаки й наступного дня.
У понеділок зранку губернатору області Роману Старовойту довелось підтвердити, що сталися пошкодження як у самому Курську, так і в районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Міноборони Росії
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На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк