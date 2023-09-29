Британія ввела санкції проти РФ через фейкові вибори на окупованих територіях

Уряд Великої Британії запроваджує нові санкції проти російських чиновників, причетних до нещодавніх фейкових виборів в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також у незаконно окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії.

До санкційного списку увійшли російська Центральна виборча комісія (ЦВК) і високопоставлені російські чиновники, які безпосередньо організували фіктивні вибори у вересні та торішні псевдореферендуми на українських територіях.

Зараз дивляться

Так, під санкції потрапили:

Наталя Бударіна, секретар ЦВК Росії, одна з найвищих чиновників Центральної виборчої комісії.

Андрій Алексєєнко, голова так званої Херсонської обласної адміністрації.

Марина Захарова, голова так званої виборчої комісії Херсона.

МЗС Великої Британії зазначає, що проведені на суверенній українській території фіктивні референдуми були відхилені Генеральною Асамблеєю ООН у жовтні 2022 року. Крім того, українці, які проживають на цих тимчасово окупованих територіях, пережили масштабні звірства з боку російських військ, включно з тортурами, сексуальним насильством і масовою депортацією.

Росія прагне знищити українську культуру і самобутність, щоб зміцнити свої незаконні домагання на територію України, зокрема шляхом насильницької видачі російських паспортів.

На початку вересня Росія організувала нові фіктивні вибори в окупованих регіонах України. Ці вибори є черговим порушенням територіальної цілісності України та Статуту ООН. Раніше Велика Британія надала Раді Безпеки ООН докази того, що результати виборів були відомі ще до проведення.

Варто зазначити, що Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1 800 фізичних і юридичних осіб із РФ. Серед них 29 банків, на частку яких припадає понад 90% російського банківського сектору, і 129 олігархів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.