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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Невідомі розмір території та кількість населення. Орбан вважає нереалістичним вступ України до ЄС

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сумнівається, що найближчим часом почнуться переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він заявив під час виступу на державному радіо, передає агентство Associated Press.

За його словами, країна, що воює, не може стати членом ЄС.

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Крім того, для прийняття нової країни в блок потрібна згода 27 країн-членів ЄС. Наприклад, парламент Угорщини повинен буде проголосувати за вступ України до Євросоюзу.

— Коли я перебуваю в залі засідань, я не відчуваю непереборного бажання, щоб угорський парламент проголосував за вступ України до Євросоюзу протягом двох років. Тому я б остерігався таких амбітних планів, — заявив Орбан.

Нагадаємо, що Україна отримала офіційний статус кандидата в члени ЄС минулого року. Очікується, що Європейська рада почне переговори про вступ України в грудні.

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Орбан зазначив, що Європейському Союзу доведеться відповідати на дуже довгі та складні запитання, перш ніж серйозно замислитися над членством України, яка перебуває у стані територіальної війни.

— Ми не знаємо розмір території цієї країни, оскільки вона все ще перебуває у стані війни. Ми не знаємо, яке її населення, оскільки воно тікає від війни, — сказав прем’єр Угорщини.

Він вважає, що прийняти Україну в ЄС і начебто не знати її параметрів було б безпрецедентно.

Оновлено. В українському МЗС відреагували на слова Віктора Орбана. Так, речник міністерства Олег Ніколенко наголосив, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів.

Та все ж приємно знати, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина не надаватиме підтримку Києву на міжнародній арені, доки не буде розв’язано проблему дотримання прав етнічних угорців в Україні.

Віктор Орбан, Угорщина
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