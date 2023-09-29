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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Потролили Путіна: у Міноборони Британії показали, як виглядає введення Росією “свята окупації”

Потролили Путіна: у Міноборони Британії показали, як виглядає введення Росією “свята окупації”
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Великої Британії висміяло введення Росією “свята окупації” частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Відповідне повідомлення було опубліковано у соцмережі Х (Twitter).

У відомстві оприлюднили відео з перекотиполем та поцікавились, яка кількість країн протягом року публічно визнали результати фейкових “референдумів” РФ на тимчасово захоплених та окупованих територіях у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

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Там зазначили, що весь світ, крім Північної Кореї та Сирії, не визнає фіктивних “референдумів” та підтримує Україну.

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Нагадаємо, що 28 вересня президент РФ Володимир Путін підписав закон про введення нового “свята” — дня спроби анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, яке в Росії назвали “днем возз’єднання”.

Велика Британія, Російська агресія, Росія, РФ, Свята
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