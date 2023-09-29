Потролили Путіна: у Міноборони Британії показали, як виглядає введення Росією “свята окупації”
Міністерство оборони Великої Британії висміяло введення Росією “свята окупації” частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Відповідне повідомлення було опубліковано у соцмережі Х (Twitter).
У відомстві оприлюднили відео з перекотиполем та поцікавились, яка кількість країн протягом року публічно визнали результати фейкових “референдумів” РФ на тимчасово захоплених та окупованих територіях у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
One year on, how many countries have publicly recognised the results of Russia’s sham referendums in Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia?
The world has chosen to #StandWithUkraine pic.twitter.com/YoOShDxCvt
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 28, 2023
Там зазначили, що весь світ, крім Північної Кореї та Сирії, не визнає фіктивних “референдумів” та підтримує Україну.
Нагадаємо, що 28 вересня президент РФ Володимир Путін підписав закон про введення нового “свята” — дня спроби анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, яке в Росії назвали “днем возз’єднання”.
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