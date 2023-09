Потролили Путіна: у Міноборони Британії показали, як виглядає введення Росією “свята окупації”

Міністерство оборони Великої Британії висміяло введення Росією “свята окупації” частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Відповідне повідомлення було опубліковано у соцмережі Х (Twitter).

У відомстві оприлюднили відео з перекотиполем та поцікавились, яка кількість країн протягом року публічно визнали результати фейкових “референдумів” РФ на тимчасово захоплених та окупованих територіях у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

One year on, how many countries have publicly recognised the results of Russia’s sham referendums in Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia?

The world has chosen to #StandWithUkraine pic.twitter.com/YoOShDxCvt

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 28, 2023