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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Румунія переміщує ППО ближче до кордону України через падіння дронів РФ – ЗМІ

Дрони Shahed

Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх придунайських сіл через річку від України, де безпілотники РФ атакують зернові об’єкти.

Про це на умовах анонімності заявили два високопоставлені джерела в оборонному відомстві.

Крім того, Румунія додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі.

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Ці заходи, разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою все більшого занепокоєння.

Нагадаємо, що у липні після виходу РФ із зернової угоди війська агресора атаками безпілотників Shahed-136/131 постійно руйнують портову та зернову інфраструктуру українських портів на Дунаї.

За останні кілька тижнів на березі Дунаю в Румунії військові тричі виявляли уламки російських дронів. Уперше залишки Шахедів знайшли 6 вересня, вдруге – 9 вересня, а втретє – 13 вересня. Дати знахідок збігаються з обстрілами росіянами українських портів.

15 вересня Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні біля кордону з Україною. Військові країни заявили, що готові застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

Джерело: Reuters
атака дронами, Війна в Україні, Російська агресія, Румунія
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