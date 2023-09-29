Румунія переміщує ППО ближче до кордону України через падіння дронів РФ – ЗМІ
Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх придунайських сіл через річку від України, де безпілотники РФ атакують зернові об’єкти.
Про це на умовах анонімності заявили два високопоставлені джерела в оборонному відомстві.
Крім того, Румунія додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі.
Ці заходи, разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою все більшого занепокоєння.
Нагадаємо, що у липні після виходу РФ із зернової угоди війська агресора атаками безпілотників Shahed-136/131 постійно руйнують портову та зернову інфраструктуру українських портів на Дунаї.
За останні кілька тижнів на березі Дунаю в Румунії військові тричі виявляли уламки російських дронів. Уперше залишки Шахедів знайшли 6 вересня, вдруге – 9 вересня, а втретє – 13 вересня. Дати знахідок збігаються з обстрілами росіянами українських портів.
15 вересня Румунія закрила небо в 30-кілометровій зоні біля кордону з Україною. Військові країни заявили, що готові застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.
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